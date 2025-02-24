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2ГИС запустил в РФ 3D-карты для крупных аэропортов и торговых центров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Картографический сервис 2ГИС представил новую функцию — детализированные 3D-карты для помещений. Теперь пользователи могут видеть не только схемы входов и названия магазинов, но и все внутренние детали крупных аэропортов, вокзалов и торговых центров.

2ГИС запустил в РФ 3D-карты для крупных аэропортов и торговых центров

С помощью новых карт можно увидеть лестницы, эскалаторы, скамейки, столы и другие элементы интерьера. Это улучшение поможет пользователям легче ориентироваться и строить маршруты внутри зданий.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно выбрать здание в приложении 2ГИС и приблизить его. Доступ к 3D-картам есть в последних версиях мобильного приложения для iOS и Android, а позже они появятся и на десктопе.

Сейчас 3D-карты поддерживают более 60 крупных аэропортов и вокзалов России, включая Домодедово и Толмачево, а также торговый центр Афимолл в Москве. В будущем планируется добавить внутренние виды и для других торговых центров.

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