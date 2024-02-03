«2ГИС» первой из отечественных компаний выпустила приложения для Apple Vision Pro

Приложения от «2ГИС» являются одними из первых доступных для Vision Pro от Apple. Они позволяют пользователям взаимодействовать с окружающей средой и получать дополнительную информацию о местах и объектах вокруг них.

О разработанных и доступных для использования приложениях для Vision Pro от «2ГИС» со ссылкой на компанию сообщил «ТАСС».

Приложение 2GIS Immersive позволяет пользователям перемещаться по карте и просматривать информацию о различных местах в режиме дополненной реальности.

Оно также предоставляет доступ к подробным 3D-моделям зданий, которые можно рассматривать и изучать в пространстве.

Второе приложение, 2GIS AR Navigation, предлагает навигацию в режиме дополненной реальности. Оно позволяет пользователю получить маршруты и указания на экране гарнитуры, отображая маршрут и направления прямо на реальные улицы и здания.