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«2ГИС» первой из отечественных компаний выпустила приложения для Apple Vision Pro

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Приложения от «2ГИС» являются одними из первых доступных для Vision Pro от Apple. Они позволяют пользователям взаимодействовать с окружающей средой и получать дополнительную информацию о местах и объектах вокруг них.

О разработанных и доступных для использования приложениях для Vision Pro от «2ГИС» со ссылкой на компанию сообщил «ТАСС».

Приложение 2GIS Immersive позволяет пользователям перемещаться по карте и просматривать информацию о различных местах в режиме дополненной реальности.

Оно также предоставляет доступ к подробным 3D-моделям зданий, которые можно рассматривать и изучать в пространстве.

Второе приложение, 2GIS AR Navigation, предлагает навигацию в режиме дополненной реальности. Оно позволяет пользователю получить маршруты и указания на экране гарнитуры, отображая маршрут и направления прямо на реальные улицы и здания.

 

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