Разработчики «2ГИС» добавили в приложение сервис заправки автомобиля

Известный в РФ и за рубежом картографический сервис «2ГИС» добавил в приложение новую функцию.

Теперь пользовали сервиса могут заправляться на заправке, не покидая свой автомобиль. В честь запуска новой услуги для пользователей «2ГИС» стартовала акция со скидками 5% до 10% на бензин.

Рассчитываться за топливо можно более чем на 4 тыс. АЗС по всей России.

Для работы сервиса нужно привязать банковскую карту или сервисы SberPay, Google Pay, Apple Pay.

Скидки на топливо будут действовать с февраля по май, в рамках акции за 100 литров бензина каждый месяц пользователь получит скидку от 5% до 10%, сообщили в пресс-службе «2ГИС».