У Huawei запланировано мероприятие на 29 июля. Хотя большой анонс касается серии P50, будут и другие продукты, одним из которых является обучающий умный дисплей для детей.

Мы впервые узнали об интеллектуальном дисплее Huawei для детей из утечки в начале этого месяца. Источник перечислил ряд продуктов, которые Huawei планирует выпустить в этом месяце, в том числе умный дисплей и умные часы для детей.

Huawei уже производит планшеты для детей, но это будет первый умный дисплей специально для детей. Помимо того, что оно будет запускать HarmonyOS из коробки, в устройстве есть функция, которую мы видели только на смартфонах, — всплывающая камера.

Умный дисплей имеет алюминиевый корпус и толстую плоскую рамку с кнопками по бокам для включения и регулировки громкости. В целом устройство выглядит как планшет с подставкой. Дизайн продуман, поскольку Huawei разместила динамики в треугольном пространстве, созданном «подставкой».

Всплывающая селфи-камера представляет собой датчик на 13 МП и имеет шарнир, который позволяет наклонять ее вперед (и, возможно, назад). Это не единственная камера на умном дисплее. Еще один виден в правом верхнем углу лицевой панели.

Технические характеристики устройства неизвестны, как и цена. Поэтому нам придется подождать до следующей недели, когда будет объявлено об этом, чтобы узнать эти подробности.

Также ожидается, что 29 июля производитель анонсирует Huawei Children’s Watch 4X Pro, Huawei Band 6 Pro и новые смарт-телевизоры.

Источник — Astera.