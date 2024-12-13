27 смартфонов: Xiaomi готова к массовому обновлению устройств до HyperOS 2

Компания Xiaomi анонсировала масштабное обновление своих смартфонов и планшетов в декабре текущего года.

Глобальная версия операционной системы HyperOS 2 будет выпущена для 29 моделей смартфонов и 7 моделей планшетов, пишет портал XiaomiTime, который также опубликован перечень устройств с HyperOS 2 и для китайского рынка.

Глобальное обновление коснется различных моделей, включая флагманские устройства и более доступные варианты. В списке смартфонов, которые получат HyperOS 2, значатся:

Mix Flip (обновление задерживается с ноября)

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi 12 4G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Mi 11

Mi 11 Ultra



Poco F6

Poco M6

Poco F5 Pro

Poco C75

Poco X5 Pro 5G

Poco X5

Poco F5

Poco X4 GT

Poco F4 GT

Кроме того, в декабре HyperOS 2 будет доступна для следующих моделей планшетов: