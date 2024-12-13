27 смартфонов: Xiaomi готова к массовому обновлению устройств до HyperOS 2

Компания Xiaomi анонсировала масштабное обновление своих смартфонов и планшетов в декабре текущего года.
Глобальная версия операционной системы HyperOS 2 будет выпущена для 29 моделей смартфонов и 7 моделей планшетов, пишет портал XiaomiTime, который также опубликован перечень устройств с HyperOS 2 и для китайского рынка.
Глобальное обновление коснется различных моделей, включая флагманские устройства и более доступные варианты. В списке смартфонов, которые получат HyperOS 2, значатся:
- Mix Flip (обновление задерживается с ноября)
- Xiaomi 11 Lite NE 5G
- Redmi K50i
- Redmi 13
- Redmi 13C 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi 12 4G
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12S
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Mi 11
- Mi 11 Ultra
- Poco F6
- Poco M6
- Poco F5 Pro
- Poco C75
- Poco X5 Pro 5G
- Poco X5
- Poco F5
- Poco X4 GT
- Poco F4 GT
Кроме того, в декабре HyperOS 2 будет доступна для следующих моделей планшетов:
- Redmi Pad SE
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- Poco Pad