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27 смартфонов: Xiaomi готова к массовому обновлению устройств до HyperOS 2

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Компания Xiaomi анонсировала масштабное обновление своих смартфонов и планшетов в декабре текущего года.

27 смартфонов: Xiaomi готова к массовому обновлению устройств до HyperOS 2

Глобальная версия операционной системы HyperOS 2 будет выпущена для 29 моделей смартфонов и 7 моделей планшетов, пишет портал XiaomiTime, который также опубликован перечень устройств с HyperOS 2 и для китайского рынка.

Глобальное обновление коснется различных моделей, включая флагманские устройства и более доступные варианты. В списке смартфонов, которые получат HyperOS 2, значатся:

  • Mix Flip (обновление задерживается с ноября)
  • Xiaomi 11 Lite NE 5G
  • Redmi K50i
  • Redmi 13
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi 12 4G
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12S
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Mi 11
  • Mi 11 Ultra
  • Poco F6
  • Poco M6
  • Poco F5 Pro
  • Poco C75
  • Poco X5 Pro 5G
  • Poco X5
  • Poco F5
  • Poco X4 GT
  • Poco F4 GT

Кроме того, в декабре HyperOS 2 будет доступна для следующих моделей планшетов:

  • Redmi Pad SE
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Poco Pad
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