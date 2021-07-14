27 июля Nokia выпустит новый защищенный телефон

Nokia HMD Global подверглась новой утечке, когда ее еще не анонсированный Nokia C30 неожиданно появился в списке розничных продавцов.

Nokia в Твиттере поделилась изображением нового телефона с толстым корпусом, на котором было написано: «С нашим новейшим телефоном Nokia вам никогда больше не понадобится чехол 27.07.21», явно намекая на выпуск надежного смартфона. Прочный телефон будет выпущен 27 июля, и пользователь Twitter раскрыл его прозвище.

Джек Ло из Blogjack предполагает, что этот защищенный телефон будет называться Nokia XR20 и будет иметь свежий дизайн. Он утверждает, что задняя камера XR20 не будет иметь дизайн в стиле Oreo. Скорее, у него будет другой остров для задней камеры, и он будет оснащен оптикой Zeiss. Для тех, кто не знает, нынешний Nokia X20 имеет островок задней камеры в стиле Oreo.

На данный момент нет другой информации о грядущем защищенном телефоне Nokia, но мы можем ожидать новых утечек о телефоне в будущем. А пока поклонники Nokia могут проверить недавнюю утечку смартфона Nokia C30.

Ожидается, что Nokia C30 будет телефоном начального уровня с 6,82-дюймовым экраном FHD +. Говорят, что он будет содержать массивную батарею емкостью 6000 мАч и будет питаться от шестиядерного чипсета.

Источник — Astera.