27-дюймовый Studio Display Pro с Mini-LED и ProMotion может появиться в июне

По словам уважаемого аналитика дисплеев Росса Янга, Apple планирует выпустить «Pro» версию своего нового Studio Display в июне этого года с диагональю 27 дюймов, мини-светодиодной подсветкой и ProMotion.

В своем твите Янг говорит, что все еще ожидает, что Apple выпустит 27-дюймовый мини-светодиодный дисплей в июне, и подтвердил эти планы от источников в цепочке поставок Apple. Ранее Янг говорил, что iMac Pro будет выпущен уже летом 2022 года , но больше не верит, что это так.

Янг объясняет , что его источники не знали о разделении между iMac , Mac Studio и Studio Display, что добавляло путаницы в точные планы Apple.

Путаница, вероятно, возникла из-за того, что Studio Display и, предположительно, Studio Display Pro имеют веб-камеру и встроенный кремний Apple, что делает его похожим на «iMac», когда это не так. Теперь кажется, что более ранние слухи о запуске iMac Pro в июне ссылались не на настоящий iMac, а на Pro-версию Studio Display.

Сегодняшний слух о «Studio Display Pro» также добавляет ясности информации, которой поделился аналитик Apple Минг-Чи Куо , который на этой неделе заявил, что «iMac Pro» не будет выпущен до 2023 года . С другой стороны, сегодня Куо написал в Твиттере , что Apple может не выпускать какие-либо мини-светодиодные устройства в этом году из-за проблем с ценой, поэтому еще неизвестно, что именно Apple запланировала на июнь, во время WWDC.

Во время своего мероприятия на этой неделе Apple дразнила Apple Silicon Mac Pro , намекая, что это может быть не так уж и далеко. В частности, говоря о переходе на кремний Apple для всей линейки Mac, старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус сказал, что «есть еще один продукт: ‌ Mac Pro ‌», прежде чем добавить: «это еще один день». .»

Янг ожидает, что Studio Display Pro будет запущен вместе с Apple Silicon ‌Mac Pro‌ в июне, потенциально заменив Pro Display XDR в линейке дисплеев Apple.

Еще больше путаницы в плане Apple добавило то, что Apple на этой неделе прекратила выпуск 27-дюймового iMac на базе Intel , оставив вопросы о том, будет ли более крупный iMac‌ присоединяться к 24-дюймовому в линейке Apple. В настоящее время кажется, что клиентам, которым нужен большой настольный компьютер «все в одном» от Apple, придется подождать или приобрести 27-дюймовый Studio Display и соединить его с Mac.