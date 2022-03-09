27-дюймовый iMac снят с производства

Apple наконец-то прекратила выпуск 27-дюймового iMac . Через несколько минут после завершения мероприятия Apple Peek Performance последний компьютер Intel iMac исчез из интернет-магазина.

Не то чтобы эта новость была неожиданной. С тех пор, как Apple объявила о переходе на собственные чипы, дни Intel iMac были сочтены. Тем не менее, 27-дюймовый iMac все еще был доступен после весеннего мероприятия Spring Loaded, на котором был представлен 24-дюймовый M1 iMac . Это имело смысл. В то время не было другого варианта для людей, которым нужен был экран рабочего стола большего размера, кроме смехотворно дорогого дисплея Pro XDR.

Также стало меньше причин держать 27-дюймовый iMac с появлением Studio Display . Studio Display добавляет 5K на 27-дюймовый дисплей, а также 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Все это обновления спецификаций iMac 2020 года, что делает его довольно… бесполезным.

Однако существует большой разрыв между 24-дюймовым iMac, стоимость которого начинается от 1299 долларов, и M1 Mac mini или Mac Studio в паре с Studio Display. Первый начинается с 2298 долларов, а второй — с 3598 долларов. Ходят слухи, что Apple может выпустить более крупный iMac на базе Apple Silicon, но когда он появится, пока неизвестно.

Однако это не последний Mac с процессором Intel. Apple по-прежнему держит Mac Pro (также известную как терка для сыра), а также Intel Mac Mini. На данный момент.