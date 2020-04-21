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27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12

21.04.2020 21:11

Китайская компания анонсировала презентацию нового смартфона и оболочки MIUI 12, опубликовав первые тизерные изображения и видео.27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12
Анонс новинок запланирован на 27 апреля. Новая версия фирменной оболочки Xiaomi должна получить крутую темную тему, что и станет некой изюминкой прошивки.

Режим имеет название Dark Mode 2.0, и в нем разработчики не просто сделали цвета черными, но и затемняют картинку, что сделано для максимальной естественности. Еще в прошивке будет система динамического изменения размеров и толщины шрифта.

27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12

Бета-версия MIUI 12 может появится в сентябре, тогда как стабильный вариант ожидается только в конце года.

Что касается нового смартфона, то это будет молодежный вариант аппарата Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

От обычного смартфона новинка будет отличаться наличием перископного модуля в основной камере, которая получит пятикратный зум.

Чем еще будет отличаться аппарат станет известно 27 апреля. Между тем на площадке JD.com стартовал прием заказов на молодежный смартфон, и там указали стоимость 353 доллара.

27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12 27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12

 

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