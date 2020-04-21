27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12

Китайская компания анонсировала презентацию нового смартфона и оболочки MIUI 12, опубликовав первые тизерные изображения и видео.

Анонс новинок запланирован на 27 апреля. Новая версия фирменной оболочки Xiaomi должна получить крутую темную тему, что и станет некой изюминкой прошивки.

#miui12

Rather than simply suppressing black, it is accurate dimming at the pixel level, simulating the change of light and dark in the real world, restoring true colors, and dark colors are more natural.. pic.twitter.com/DK6OLCHIpF — Xiaomishka (@xiaomishka) April 21, 2020

Режим имеет название Dark Mode 2.0, и в нем разработчики не просто сделали цвета черными, но и затемняют картинку, что сделано для максимальной естественности. Еще в прошивке будет система динамического изменения размеров и толщины шрифта.

Бета-версия MIUI 12 может появится в сентябре, тогда как стабильный вариант ожидается только в конце года.

#miui12 Dark Mode 2.0 x Automatically adjust the weight of text, reduce glare, and be extremely intimate 🤩 pic.twitter.com/P2JgbX9aiZ — Xiaomishka (@xiaomishka) April 21, 2020

Что касается нового смартфона, то это будет молодежный вариант аппарата Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

От обычного смартфона новинка будет отличаться наличием перископного модуля в основной камере, которая получит пятикратный зум.

Чем еще будет отличаться аппарат станет известно 27 апреля. Между тем на площадке JD.com стартовал прием заказов на молодежный смартфон, и там указали стоимость 353 доллара.