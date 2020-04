27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12

Китайская компания анонсировала презентацию нового смартфона и оболочки MIUI 12, опубликовав первые тизерные изображения и видео.

Анонс новинок запланирован на 27 апреля. Новая версия фирменной оболочки Xiaomi должна получить крутую темную тему, что и станет некой изюминкой прошивки.

Rather than simply suppressing black, it is accurate dimming at the pixel level, simulating the change of light and dark in the real world, restoring true colors, and dark colors are more natural.. pic.twitter.com/DK6OLCHIpF

— Xiaomishka (@xiaomishka) April 21, 2020