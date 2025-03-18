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250-килограммовый логотип Twitter выставлен на аукцион, его цена может достигнуть 40 тыс. долларов

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Логотип Twitter в виде 250-килограммовой птицы, который украшал штаб-квартиру компании в Сан-Франциско, выставлен на аукцион. Эта вывеска является одной из двух, которые раньше находились в офисе Twitter.

250-килограммовый логотип Twitter выставлен на аукцион, его цена может достигнуть 40 тыс. долларов

Логотип, снятый после переименования компании в X, стал символом, связавшимся с историей социальных сетей. В настоящее время ставки на аукционе составляют около 21 664 долларов, но ожидается, что он может быть продан за 40 000 долларов.

Покупателям стоит учесть, что им придется самостоятельно организовать транспортировку вывески, которая имеет размеры 145 на 105 дюймов. Для ее снятия со здания потребовалась команда и кран.

250-килограммовый логотип Twitter выставлен на аукцион, его цена может достигнуть 40 тыс. долларов

Это не первая вывеска Twitter, которая появляется на аукционе. После приобретения компании Илон Маском в 2022 году многие предметы из офисов Twitter были выставлены на продажу, и меньшие версии логотипа пользовались популярностью. Одна из статуй была продана за 100 000 долларов, а другой большой логотип ушел с аукциона за неизвестную сумму.

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