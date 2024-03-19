21 марта Huawei выпустит Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i

Компания Huawei расширяет аудиторию своей серии смартфонов Nova 12, представляя их глобальному рынку. Согласно информации, подтвержденной через X/Twitter, мероприятие «Выпуск продукта серии Nova 12» запланировано на 21 марта в Мексике. Это событие сопровождается началом предварительных продаж модели Nova 12s в Мексике, а также анонсом о запуске серии в Малайзии.

Согласно данным с веб-сайта Huawei Malaysia, серия Nova 12 будет представлена тремя моделями: Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i. Эта линейка немного отличается от китайской версии, включающей Nova 12 Lite, Nova 12, Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra.

Основные характеристики смартфонов из линейки Nova 12, представленной для глобальной аудитории, следующие:

Huawei Nova 12s

Дисплей: 6,7-дюймовый OLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G.

Оперативная память: 8 ГБ.

Встроенная память: 256 ГБ.

Камера: Основная 50 МП + сверхширокая 8 МП; Фронтальная 60 МП.

Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Huawei Nova 12 SE

Дисплей: 6,67-дюймовый OLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680.

Оперативная память: 8 ГБ.

Встроенная память: 256 ГБ.

Камера: Основная 108 МП + сверхширокая 8 МП; Фронтальная 32 МП.

Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Huawei Nova 12i