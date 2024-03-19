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21 марта Huawei выпустит Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i

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Компания Huawei расширяет аудиторию своей серии смартфонов Nova 12, представляя их глобальному рынку. Согласно информации, подтвержденной через X/Twitter, мероприятие «Выпуск продукта серии Nova 12» запланировано на 21 марта в Мексике. Это событие сопровождается началом предварительных продаж модели Nova 12s в Мексике, а также анонсом о запуске серии в Малайзии.

Согласно данным с веб-сайта Huawei Malaysia, серия Nova 12 будет представлена тремя моделями: Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i. Эта линейка немного отличается от китайской версии, включающей Nova 12 Lite, Nova 12, Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra.

Основные характеристики смартфонов из линейки Nova 12, представленной для глобальной аудитории, следующие:

Huawei Nova 12s

21 марта Huawei выпустит Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i

  • Дисплей: 6,7-дюймовый OLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Встроенная память: 256 ГБ.
  • Камера: Основная 50 МП + сверхширокая 8 МП; Фронтальная 60 МП.
  • Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Huawei Nova 12 SE

21 марта Huawei выпустит Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i

  • Дисплей: 6,67-дюймовый OLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 680.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Встроенная память: 256 ГБ.
  • Камера: Основная 108 МП + сверхширокая 8 МП; Фронтальная 32 МП.
  • Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Huawei Nova 12i

21 марта Huawei выпустит Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i

  • Дисплей: 6,7-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 680.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Встроенная память: 256 ГБ.
  • Камера: Основная 108 МП; Фронтальная 8 МП.
  • Аккумулятор: 5000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт.
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