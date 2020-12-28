2028 станет началом выпуска электромобилей Apple

Согласно MacRumors , Куо из TF Securities отметил, что еще слишком рано волноваться по поводу Apple Car. По его оценкам, электромобиль Apple может выпустить не раньше 2025–2027 годов, только если все пойдет хорошо. В противном случае запуск 2028 года или позже может быть более целесообразным.

Он заметил, что Apple имеет конкурентные преимущества, но раньше испытывала трудности с запуском новых успешных предприятий. Куо привел примеры продуктов Apple, которые до сих пор не добились большого успеха, такие как HomePod и HomePod mini. Он также объяснил, что компании предстоит многое сделать, когда дело доходит до данных об автономном вождении.

Аналитик Apple считает, что рынок «излишне оптимистичен» в отношении графика электромобиля, и посоветовал инвесторам избегать покупки акций, связанных с проектом компании по производству электромобилей. Куо считается надежным аналитиком Apple из-за его тесных связей с цепочкой поставок известной компании.