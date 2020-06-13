В Сети опубликовали статистику по продажам смартфонов компании Google за прошлый год.

Как выяснилось, 2019-й стал лучшим годом по продажам смартфонов Google Pixel, так как в отчетный период объёмы выросли на 52 процента до 7,2 млн экземпляров.

С таким результатом американская компания опередила OnePlus. Особой популярностью аппараты Google Pixel пользуются на рынке США, Японии и Западной Европы.

Отдельно стоит отметить, что Google Pixel 3a и Pixel 4 в этом году показывают плохие продажи, ведь Pixel 3 пользуются большим спросом.

Из-за плохих продаж Pixel 3a и Pixel 4, как уже ранее сообщалось, основные сотрудники команды разработчиков этих устройств покинули компанию.