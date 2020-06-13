2019-й стал лучшим годом по продажам смартфонов Google Pixel

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.12 EUR/RUB: 78.52 BTC/USD: 8756.9

14 июля : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

2019-й стал лучшим годом по продажам смартфонов Google Pixel

13.06.2020 19:54

В Сети опубликовали статистику по продажам смартфонов компании Google за прошлый год.
Как выяснилось, 2019-й стал лучшим годом по продажам смартфонов Google Pixel, так как в отчетный период объёмы выросли на 52 процента до 7,2 млн экземпляров.

С таким результатом американская компания опередила OnePlus. Особой популярностью аппараты Google Pixel пользуются на рынке США, Японии и Западной Европы.

Отдельно стоит отметить, что Google Pixel 3a и Pixel 4 в этом году показывают плохие продажи, ведь Pixel 3 пользуются большим спросом.

Из-за плохих продаж Pixel 3a и Pixel 4, как уже ранее сообщалось, основные сотрудники команды разработчиков этих устройств покинули компанию.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги