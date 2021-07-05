Xiaomi готовит смартфоны с поддержкой быстрой зарядки мощностью 200 Вт, такие данные приводят сразу несколько сетевых источников.

О том что китайский производитель собирается выпустить аппарат с ультрабыстрой зарядкой сообщалось еще в начале года.

Ожидалось, что аппараты с таким блоком питания появятся в первой половине 2021 года.

В прошлом месяце Xiaomi продемонстрировала публике технологию HyperCharge, которая способна поддерживать 200 Вт блок питания и 120 Вт беспроводную зарядку.

HyperCharge позволяет зарядить смартфон с аккумулятором на 4000 мАч всего за 8 минут, а через беспроводную зарядку за 15 минут.

На презентации было сказано, что HyperCharge сохраняет возможности аккумулятора и даже после 800 зарядов емкость аккумулятора сохраняется на уровне 80%.

Еще одним шагом к реализации технологии HyperCharge в смартфонах стал чип NU2205 для зарядки, он разработан компанией NuVolta Technologies, и как написали на сайте производителя, новый контролер при двухмодульной компоновке батарей способен поддерживать 200 Вт блоки питания.

Сетевые источники написали, что Xiaomi уже тестирует чип NU2205, и скоро он появится во флагманских смартфонах компании.