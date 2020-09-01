20-дюймовая ЖК-доска Xiaomi работает год на двух батарейках

В августе 2019 года Xiaomi запустила MIJIA LCD Blackboard в 10-дюймовом и 13,5-дюймовом вариантах по цене 49 юаней (7 долларов США) и 79 юаней (11 долларов США) соответственно. Теперь, год спустя, компания анонсирует новую 20-дюймовую версию этого продукта. Он будет доступен по цене краудфандинга 129 юаней (19 долларов США) со 2 сентября в Китае. Окончательная розничная цена после успешного краудфандинга составит 149 юаней (22 доллара США).

Новый 20-дюймовый вариант MIJIA LCD Blackboard похож на старые модели. Единственное отличие — огромные размеры. Это означает, что он поставляется с такой же настраиваемой чувствительной к давлению ЖК-панелью и стилусом, который магнитно прикрепляется сбоку, как и на iPad Pro.

Компания утверждает, что экран не излучает синий свет, поэтому дети, а также люди всех возрастов могут использовать его в течение длительного периода времени. Кроме того, плата потребляет энергию только тогда, когда содержимое на ней стирается нажатием круглой кнопки в стиле Apple , расположенной с правой стороны нижней панели.

Что касается предыдущих моделей, компания заявляла о 365-дневном времени автономной работы от одной круглой батарейки CR202, даже если экран стирается 100 раз в день. Таким образом, этот должен работать аналогично или, может быть, немного меньше из-за его большего экрана.