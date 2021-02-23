2 марта дебютирует смартфон Meizu 18 и оболочка Flyme 9

Meizu в честь своей годовщины выпустит фильм под названием «Эти восемнадцать лет», в котором расскажут про развитие компании.

Фильм выйдет 1 марта, а на следующий день будет представлена оболочка Flyme 9 и серия Meizu 18, в которой будет две модели — обычная и Pro-версия.

Meizu 18 и Meizu 18 Pro уже зарегистрированы на сайте китайского регулятора CQC, оттуда и стало известно, что в смартфонах будут установлены аккумуляторы ёмкостью 3910 и 4855 мАч для Meizu 18 второй у Meizu 18 Pro соответственно.

На сайте CQC также были замечены часы Meizu Watch, в которых установят аккумулятор на 420 мАч.

Операционная система Flyme 9 разработана на Android 11 и создана для новых аппаратов, а Flyme 9 уже базируется на Android 10 и ее будут устанавливать на старые смартфоны.