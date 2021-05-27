1Password для веб-браузеров получил поддержку Touch ID и темный режим

AgileBits выпустила версию 1Password для веб-браузеров, которая обеспечивает интеграцию Touch ID с популярной службой управления паролями.

Добавление поддержки биометрической аутентификации означает, что если 1Password заблокирован и у вас установлено настольное приложение, вы можете использовать «Touch ID», которое поставляется с новейшими MacBook и Magic Keyboards от Apple, чтобы разблокировать свои пароли.

Веб-версия приложения также получила темный режим, который должен понравиться пользователям, которые просматривают в ночное время и в результате страдают от усталости глаз. Обновление темного режима также должно сделать диалоги 1Password более гармоничными с веб-сайтами, использующими темные темы.

Еще одно существенное изменение для подписчиков появляется в окне сохранения, которое теперь показывает все, что будет добавлено к новому элементу, и позволяет пользователям настраивать содержимое и добавлять теги, чтобы оставаться организованными. Генератор паролей теперь также предлагает надежные пароли, которые соответствуют требованиям просматриваемого веб-сайта.

Версия 2.0.0 / 2.0.1 1Password для браузеров также включает огромный список изменений, исправлений и улучшений, которые вы можете найти на новой странице выпуска 1Password.

Источник: astera.ru.