19 мая Huawei анонсирует смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камерой

19 мая Huawei анонсирует смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камерой15.05.2021 23:35
Huawei анонсировал новые телевизоры семейства Smart Screen SE, которые представят 19 мая. На этой презентации должны еще показать мониторы Mate View и беспроводные наушники FreeBuds 4.
После появления тизерного изображения телевизора, на онлайн-площадках Vmall и Jingdong появилась информация про Smart Screen SE.
Как выяснилось, это будет упрощённая версия флагманской серии, но с сохранением самых главных ее достоинств. Так, будущая серия будет предлагаться диагональю 55 и 65 дюймов.
В моделях сохранят тонкие рамки со всех сторон и выдвижную камеру для видеозвонков.
Экраны в Smart Screen SE будут только с разрешением 4К. В Китае Smart Screen SE 55 будет стоить 600 долларов, а версия с 65-дюймовым дисплеем обойдется в 700 долларов.
Просмотры: