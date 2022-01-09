18-тонный астероид опасно сблизится с Землей в 2095 году

Специалисты это выяснили проведя предварительные расчеты.

Как сообщили в Роскосмосе, ученые Института прикладной математики РАН смогли выявить новый астероид диаметром около 24 метров.

Этот астероид относится к группе Аполлона и весит около 18 тонн. Предварительные расчеты показали, что 18-тонный астероид опасно сблизится с Землей 5 апреля в 2095 года.

Период обращения вокруг солнца составляет 410 суток.

Опасный астероид назвали 2021 UL17, а по состоянию на начало года вероятность столкновения его с Землей составляет всего 0,02%.