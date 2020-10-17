17 ноября Apple представит первые Mac на базе ARM

В этом месяце Apple имеет дело с первыми предварительными заказами и продажами iPhone 12, начиная с 12 и 12 Pro. Два других появятся в следующем месяце, но ноябрь будет ознаменован еще одним важным событием — официальным представлением MacBook от Apple.

Компания объявила, что переходит от Intel к собственным кремниевым кристаллам еще в июне во время WWDC. Однако единственное реальное оборудование, представленное в тот день, — это набор инструментов Developer Transition Toolkit на базе Mac mini на базе Apple A12Z Bionic.

Leakster Джон Проссер сообщает, что мероприятие ARM Mac запланировано на 17 ноября. Он говорит, что Apple официально подтвердит дату неделей ранее, 10 ноября.

Неофициальная информация (предположительно от TSMC) предполагает, что 12-дюймовый MacBook станет первым устройством MacOS, которое будет оснащено чипсетом, разработанным Apple. И этим чипсетом будет Apple A14X, обновленная версия A14, используемая в iPhone и iPad.

Хотя, опять же, Apple этого не подтвердила. В нем говорилось, что потребуется около двух лет, чтобы полностью перевести линейку Mac на собственный кремний, поэтому ожидайте увидеть еще одно или два поколения Mac на базе Intel.

Проссер добавляет, что на мероприятии ARM Mac будет «еще одна вещь» — AirPods Studio, первые накладные наушники Apple. Они будут доступны в двух версиях: спортивной за 350 долларов и премиальной модели за 600 долларов. Ранее ходили слухи, что студия будет представлена ​​вместе с iPhone, вместо этого мы получили HomePod mini.