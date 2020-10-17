17 ноября Apple представит первые Mac на базе ARM

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.96 EUR/RUB: 91.3 BTC/USD: 8756.9

17 ноября : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

17 ноября Apple представит первые Mac на базе ARM

17.10.2020 14:54

В этом месяце Apple имеет дело с первыми предварительными заказами и продажами iPhone 12, начиная с 12 и 12 Pro. Два других появятся в следующем месяце, но ноябрь будет ознаменован еще одним важным событием — официальным представлением MacBook от Apple.

Компания объявила, что переходит от Intel к собственным кремниевым кристаллам еще в июне во время WWDC. Однако единственное реальное оборудование, представленное в тот день, — это набор инструментов Developer Transition Toolkit на базе Mac mini на базе Apple A12Z Bionic.

Leakster Джон Проссер сообщает, что мероприятие ARM Mac запланировано на 17 ноября. Он говорит, что Apple официально подтвердит дату неделей ранее, 10 ноября.

Неофициальная информация (предположительно от TSMC) предполагает, что 12-дюймовый MacBook станет первым устройством MacOS, которое будет оснащено чипсетом, разработанным Apple. И этим чипсетом будет Apple A14X, обновленная версия A14, используемая в iPhone и iPad.

Хотя, опять же, Apple этого не подтвердила. В нем говорилось, что потребуется около двух лет, чтобы полностью перевести линейку Mac на собственный кремний, поэтому ожидайте увидеть еще одно или два поколения Mac на базе Intel.

Проссер добавляет, что на мероприятии ARM Mac будет «еще одна вещь» — AirPods Studio, первые накладные наушники Apple. Они будут доступны в двух версиях: спортивной за 350 долларов и премиальной модели за 600 долларов. Ранее ходили слухи, что студия будет представлена ​​вместе с iPhone, вместо этого мы получили HomePod mini.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги