Российское ПО появится на электронных устройствах с 1 января 2021 года

С нового года на все смартфоны, планшеты, «умные» телевизоры, а также компьютеры с предустановленной операционной системой все производители должны устанавливать утвержденные правительством приложения.

Так, на мобильные устройства должно быть установлено 16 обязательных приложений, на компьютерах три программы, а на Smart TV — четыре.

К обязательным для установки приложения отнесли: поисковые системы, голосовые ассистенты, антивирусы, приложение Госуслуги, браузеры, программа для работы с документами и платежная система «Мир».

Помимо этого, в устройствах разработчики должны устанавливать мессенджеры, аудиовизуальные сервисы и социальные сервисы.

Какие именно приложения будут устанавливать пока неизвестно. Полный список Минцифры должно подготовить до 15 декабря.

Стоит отметить, что изменения китайские и корейские производители смартфонов поддержали сразу, а некоторые проблемы были только с Apple, но даже она согласилась и будет устанавливать программы в обход App Store.