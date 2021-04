14-дюймовый ноутбук Samsung Galaxy Book Go с Windows 10 Home оценили в 350 долларов

Samsung скоро представит новые ноутбуки серии Galaxy. По данным источника, корейская компания выпустит модели под названиями Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.

Уже известно, что Galaxy Book Go создан на платформе Windows on Arm. В основе модели ляжет процессор Snapdragon 7c и специально адаптированная для этого чипа операционная система Windows 10 Home.

Источник пишет, что такой ноутбук будет предлагаться с 4 ГБ оперативной памяти и SSD накопителем на 128 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ. В модели еще установят 5G модем.

Дисплей в Book Go будет диагональю 14 дюймов с разрешением Full HD. Стоимость ноутбука составит 350 долларов.

Стоит отметить, что Windows on Arm многие производители предлагают по цене около 1000 долларов, и Galaxy Book Go станет первой массовой моделью с ценником как хромбук.

Galaxy Book Pro будет уже базироваться на процессорах Core i7-1165G7 и Core i5-1135G7. Цена этой модели будет начинаться от 1100 долларов.

Стоимость Galaxy Book Pro 360 пока не раскрывается. Презентация ноутбуков состоится на следующей неделе.