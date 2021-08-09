Согласно новому отчету DigiTimes, поставщики Apple начали массовое производство грядущих модернизированных 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro, намереваясь достичь 800 000 ежемесячных поставок ноутбука к концу ноября. Во многих сообщениях говорится, что Apple планирует напряженный осенний сезон выпусков продуктов, в том числе новых iPhone, Apple Watch и AirPods.

14- и 16-дюймовые MacBook Pro, которые, как ожидается, будут оснащены новым мини-светодиодным дисплеем, обновленным дизайном и более мощным кремниевым чипом Apple, дебютируют до конца года. Широко сообщалось, что производство ноутбуков началось в третьем квартале года, и сегодняшний отчет DigiTimes подтвердил эти сообщения.

В предыдущем отчете DigiTimes указывалось, что новые ноутбуки будут выпущены в сентябре, предположительно вместе с грядущими iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Хотя теоретически это возможно, Apple, скорее всего, будет более довольна проведением второго мероприятия этой осенью, полностью посвященного Mac.

На прошлой неделе Apple разместила несколько неизданных продуктов, в том числе Mac и Apple Watch, в евразийской базе данных. Хотя в документации указаны только идентификаторы моделей, скорее всего, это будут модели MacBook Pro и Apple Watch Series 7, которые появятся в ближайшее время.

Тем не менее, когда Apple решит выпустить новые ноутбуки, ожидается, что они будут пользоваться большим спросом. Сообщается, что Apple инвестировала более 200 миллионов долларов в обеспечение дополнительных производственных мощностей для мини-светодиодных дисплеев для ноутбуков и активно искала дополнительных поставщиков для своей цепочки поставок.

Источник — Astera.