12 игр EA для Xbox One получили 120 FPS на новом поколении Xbox Series

Владельцы нового поколения консолей Xbox теперь смогут играть в игры от Electronic Arts с высокой частотой обновления.

Microsoft на своем официальном канале в социальной сети сообщила, что 13 игр от EA получили обновления для активации технологии FPS Boost.

Это позволит запускать проекты с частотой обновления 120 Гц.

Специальную адаптацию пока прошли:

Battlefield 1.

Battlefield 4.

Battlefield 5.

Mirror’s Edge Catalyst.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.

Star Wars Battlefront II.

Star Wars Battlefront.

Titanfall.

Titanfall 2.

Unravel 2.

Для Sea of Solitude через FPS Boost доступно только 60 Гц.

Напомним, FPS Boost на консолях Xbox Series X и Xbox Series S позволяет запускать с высокой частотой обновления игры, выпущенные для прошлого поколение приставок Xbox.