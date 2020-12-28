12,9-дюймовый iPad Pro выйдет зимой 2021 года

Согласно новому отчету DigiTimes , 12,9-дюймовый iPad Pro от Apple с дисплеем Mini-LED будет выпущен этой зимой. В отчете утверждается, что Apple диверсифицировала свою цепочку поставок дисплеев и сенсорных панелей, и BOE, наконец, получила одобрение на поставку OLED-панелей для iPhone, а ГИС переходит на поставку сенсорных панелей как для «iPhone», так и для будущего «iPad Pro».

Раньше ходили слухи, что Apple готовит 12,9-дюймовый iPad Pro с дисплеем «Mini-LED», который предложит ряд улучшений по сравнению с текущими дисплеями iPad , включая более темный черный цвет, более яркую яркость, более насыщенные цвета и лучшую контрастность. Используя тысячи отдельных светодиодов для освещения дисплея, эта технология должна обеспечивать многие из преимуществ OLED-дисплеев.

Предыдущие отчеты, указали, что «Mini-LED» «iPad Pro» будет запущен в первой половине 2021 года, но сегодняшний отчет DigiTimes указывает, что дебют ожидается в начале этого периода.

Помимо «iPad Pro» следующего поколения, было несколько сообщений, в которых утверждалось, что Apple планирует перейти на технологию OLED-дисплеев , хотя маловероятно, что Apple лишь ненадолго перейдет на «Mini-LED», прежде чем снова перейти на OLED. Была вероятность, что OLED iPad Pro‌ будет запущен во второй половине 2021 года, но в более позднем отчете утверждается, что изменение вряд ли произойдет раньше 2022 года .