11 лет назад ушел из жизни Стив Джобс

Сегодня исполняется 11 лет со дня смерти Стива Джобса в возрасте 56 лет, через день после того, как Apple представила iPhone 4S и Siri.

У Apple до сих пор есть страница «Вспоминая Стива» на своем веб-сайте, на которой друзья, коллеги и клиенты по всему миру выражают соболезнования.

В ознаменование 10-й годовщины со дня смерти Джобса в прошлом году Apple поделилась короткометражным фильмом под названием «Celebrating Steve», посвященным его жизни.

«Не проходит и дня, чтобы мы не думали о нем», — сказал Кук во время первого в истории мероприятия для СМИ в Театре Стива Джобса еще в 2017 году.