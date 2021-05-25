108-мегапиксельная камера Redmi Note 10 Pro опережает iPhone SE

Redmi Note 10 Pro в настоящее время топовая модель в линии Redmi Note. Телефон среднего класса имеет камеру на 108 МП, и, согласно обзору DxOMark, она хорошо работает с бюджетным телефоном. Она даже превосходит камеру в более дорогих устройствах, такие как iPhone SE (2020), Zenfone 6 и Galaxy Z Flip.

Набрав 106 баллов, Redmi Note 10 Pro занимает 72-е место в глобальном рейтинге DxOMark. Однако в своем Advanced Ranking (200 — 399 долларов) он занимает 3-е место.

Оценка разбита на 111 баллов за фото, 52 балла за увеличение и 95 баллов за видео. Такой низкий показатель масштабирования не должен вызывать удивления, поскольку в телефоне нет надлежащего теле- фотокамеры. DxOMark хвалит детали телефона на портретах на открытом воздухе крупным планом, точную экспозицию на видео, точную оценку глубины и градиент размытия на портретах, а также контроль шума в видео.

Из-за своих минусов телефон с четырьмя камерами страдает от обрезки фотографий с высоким динамическим диапазоном, ореолов на кадрах с движением, ограниченного динамического диапазона видео, низкой детализации при увеличении снимков и зеленого оттенка на фотографиях на открытом воздухе.

DxOMark говорит, что основная камера 108MP делает хорошие снимки, пока освещение хорошее и динамический диапазон не слишком большой. Что касается видео, Redmi Note 10 Pro, как говорят, даже превосходит версию Exynos Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus.

Вы можете прочитать полный обзор образцов изображений и видео, а также сравнить их с устройствами среднего класса, такими как Galaxy A51 5G и Nokia 8.3 5G.