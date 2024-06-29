100-ваттный пауэрбанк OnePlus на 12 000 мАч оценили в 3,5 тыс. рублей

Компания OnePlus официально представила свой новый портативный аккумулятор с высокой выходной мощностью.

Пауэрбанк имеет ёмкость 12 000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. Устройство оснащено разъёмами USB Type-C и Type-A и совместимо с различными протоколами зарядки, включая PD, PPS и QC.

Согласно заявлению компании, пауэрбанк способен зарядить аккумулятор OnePlus Ace 3 Pro емкостью 6100 мАч на 60% всего за 17 минут.

Аккумулятор сам может быть заряжен от 1% до 100% за 90 минут с максимальной входной мощностью 45 Вт. Устройство также имеет подсветку, которая позволяет пользователю контролировать уровень заряда при нажатии кнопки.

Портативный аккумулятор OnePlus будет доступен для покупки в Китае начиная с 19 июля по цене 41 доллар или 3,5 тыс. рублей.