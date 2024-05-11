100-дюймовый телевизор Skyworth с 210-ваттным звуком оценили в $2797

Компания Skyworth из Китая впечатлила публику своим последним телевизором класса Wallpaper TV под названием 100A7E Pro.

Новый модельный ряд предлагает огромный 100-дюймовый экран, ультратонкий корпус и элегантную рамку, которая скрывает провода, придавая телевизору вид произведения искусства.

Телевизор оснащен экраном QD-Mini LED, который обеспечивает высокий контрастный коэффициент в размере 35 000 000:1.

Он также имеет охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 110%, поддерживает частоту 288 Гц и достигает пиковой яркости в 3500 нит.

Благодаря этому, телевизор способен воспроизводить 4K-контент с частотой обновления 144 Гц и 120 Гц. Поверхность экрана покрыта антибликовым покрытием, минимизирующим отражения от внешнего освещения.

100A7E Pro оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти для хранения контента. Устройство также поддерживает беспроводное соединение по стандарту Wi-Fi 6 и обладает тремя портами HDMI 2.1, одним портом HDMI 2.0 и несколькими USB-выходами.

За качественное звучание отвечает акустическая система Harman x Skyworth, состоящая из 11 динамиков с общей мощностью 210 Вт. Весь этот функционал помещен в объемную рамку, имитирующую римскую колонну, делая телевизор неповторимым элементом интерьера и придающим ему вид произведения искусства на стене.

Skyworth 100A7E Pro будет доступен по цене $2797 (257 000 рублей). Начало продаж запланировано на 31 мая.