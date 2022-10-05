10 способов создать слайд-шоу без Canva

Фотографии хранят лучшее — яркие кадры из путешествия, забавные моменты шумного праздника и даже скромные картинки повседневности. Возьмите все это за основу! Она пригодится вам для создания слайд-шоу. Вы можете составить видеоролик из любого набора снимков, причем для этого не потребуется особых навыков. Прочтите наши рекомендации — и можно начинать.

Многие привыкли работать с сервисом Canva. Но сейчас для пользователей из России доступ к нему закрыт. Можно использовать VPN-сервис, но зачастую это не гарантирует корректность работы. Мы подобрали для вас лучшие альтернативы: программы для ПК, онлайн-сервисы и мобильные приложения, большая часть которых не уступает популярному веб-редактору.

Программы для компьютера

Скачивание и установка такого софта занимает не более 10 минут. Далее можно работать в оптимальном режиме с быстрым доступом ко всем функциям. Если это вам подходит, рекомендуем наиболее удобные способы.

Программа четко ориентирована на создание слайд-шоу. Обширный функционал позволяет рекомендовать ее даже искушенным пользователям. Учитывает все базовые и дополнительные этапы сборки видеоклипов и располагает большим количеством опций — набором дизайнерских шаблонов и переходов между слайдами, возможностью добавления эффектов, текстового описания и музыкального сопровождения.

Основное преимущество ФотоШОУ PRO в универсальности. Поэтому успешно применять его могут все категории пользователей. Для новичков предусмотрен обучающий ролик и режим сборки видео из фотографий на основе шаблонов. Для тех, кто делает видеоклипы не впервые, есть возможность создать собственный проект любого дизайна и тематики.

ФотоШОУ PRO располагает профессиональными инструментами для качественной подачи материала. С его помощью можно стилизовать фото и оживлять их, добавлять природные эффекты, клипарт, объемные, градиентные переходы и многое другое.

В вашем распоряжении:

музыкальная библиотека, в которой более 200 треков;

каталог шаблонов, фонового оформления и коллажей;

добавление надписей с различными эффектами — анимации, свечения и т.д.;

возможность стабильной работы на Windows 11, 10, 8, 7 и XP.

На базе ФотоШОУ PRO вы легко создадите многослойные анимированные ролики для поздравления близких, презентации рабочего проекта или семейного просмотра.

Bolide SlideShow Creator

Простой редактор с базовым функционалом. Предназначен для монтирования видеоряда из фотографий и аудиофайлов без готовых шаблонов и музыкальной библиотеки. Вы можете загружать фото и музыку со своего компьютера, а затем добавлять переходные эффекты между слайдами и подписи.

Также в Bolide SlideShow Creator есть функция объединения кадров и базовые эффекты приближения и отдаления фото. Видеоредактор доступен для бесплатного скачивания. Но нужно учитывать, что последняя версия программы вышла до появления Windows 10, поэтому могут возникнуть проблемы с совместимостью. Интерфейс программы не настолько современный, как в других вариантах.

PowerPoint

Основное назначение PowerPoint — создание презентаций. Поэтому слайд-шоу можно сделать только в аналогичном формате. Будьте готовы к тому, что в результате у вас получится не захватывающий видеоролик из фото, а качественная презентация на основе фотографий с незамысловатыми переходами и звуковым сопровождением. Такой функционал вполне может подойти для рабочих или студенческих презентаций.

Ashampoo Slideshow Studio

Софт предназначен для монтирования видеоклипов из фотографий. Основные опции: загрузка фото, добавление музыки и запись голоса, текстовое оформление элементов, настройка эффектов смены слайдов и добавление субтитров.

Этот способ хорошо подойдет, когда нужны динамичные видеоролики для домашнего просмотра, школьных и офисных презентаций.

Онлайн-сервисы

Создавать собственные слайд-шоу в онлайн-сервисах удобно тем, что не требуется предварительное скачивание и установка. Предлагаем доступные варианты замены Canva, которые позволяют быстро превратить фото и аудиозаписи в захватывающие видео.

RenderForest

Онлайн-конструктор с коллекцией шаблонов. Предусматривает сборку видеоряда из фото или других изображений с помощью плавных и стильных переходов. Также на платформе доступно добавление музыкальных треков из собственной библиотеки или с вашего устройства.

С помощью веб-сервиса можно сделать яркие слайд-шоу и другие графические элементы для повседневных событий и продвижения бизнеса.

Clideo

Это очень простая в использовании платформа с небольшим функционалом. Все необходимые файлы загружаются с вашего устройства или облачного хранилища. Доступные опции — добавление аудиозаписи к фото и плавный переход между слайдами без дополнительных визуальных эффектов.

С помощью сервиса вы можете объединить разные фото в одном видеоклипе и показать родственниками, коллегам или друзьям.

FlexClip

Веб-приложение для работы с видео. Подходит для редактирования отдельных файлов и сборки видеоколлажей. Среди опций есть и возможность создания слайд-шоу. Доступны: загрузка медиа с ваших устройств и библиотеки приложения, текстовое оформление элементов, выбор шаблонов дизайна, музыки и переходов между слайдами.

На платформе вы можете монтировать видеоклипы различных форматов и для разных целей — размещения на сайтах, домашнего просмотра, продвижения брендов.

Приложения для мобильных устройств

Если вам удобнее использовать мобильные устройства для работы и досуга, рекомендуем несколько проверенных вариантов. Быстрая установка, интуитивно понятный интерфейс и возможность создавать красочные слайд-шоу без Canva — хорошая перспектива для всех, кто ищет замену онлайн-редактору после блокировки.

iMovie

Редактор видео для устройств на платформе iOS. Функционал приложения ориентирован на монтирование видеоклипов, но есть и возможность создания слайд-шоу. Доступна загрузка фото и улучшение качества на этом же этапе. Далее, как во всех аналогичных приложениях, можно сделать заголовки, обозначить переходы между слайдами и применить видеоэффекты.

Способ хорошо подойдет для домашнего и профессионального назначения. Но следует учитывать, что у новичков могут возникнуть небольшие трудности при освоении приложения.

InShot

Приложение позволяет редактировать отдельные фото, создавать из них коллажи и слайд-шоу. Среди основных опций — переходы между слайдами, добавление музыки, текста или запись голоса, а также набор эффектов для улучшения восприятия видеоряда. Работает на платформах Android и iOS. Удобен в использовании и располагает достаточным выбором опций. Можно создавать простые слайд-шоу разных форматов и назначения в пару кликов.

MoShow

Полезный инструмент для создания видеоряда из фотографий. Используется на мобильных устройствах, поэтому готовым видео удобно делиться в соцсетях и мессенджерах. В доступе набор эффектов, возможность загрузки аудио и небольшая библиотека бесплатной музыки.

Работает на платформах Android и iOS.

Как видите, способов создания слайд-шоу без Canva довольно много. Варианты, описанные в статье, помогут начать или успешно продолжить работу над созданием эффектных видеороликов. В зависимости от предпочтений, вы можете выбрать один или несколько способов. Надеемся, этот материал поможет вам сделать выбор легче и быстрее.