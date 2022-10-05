10 способов создать слайд-шоу без Canva

Фотографии хранят лучшее — яркие кадры из путешествия, забавные моменты шумного праздника и даже скромные картинки повседневности. Возьмите все это за основу! Она пригодится вам для создания слайд-шоу. Вы можете составить видеоролик из любого набора снимков, причем для этого не потребуется особых навыков. Прочтите наши рекомендации — и можно начинать.
Многие привыкли работать с сервисом Canva. Но сейчас для пользователей из России доступ к нему закрыт. Можно использовать VPN-сервис, но зачастую это не гарантирует корректность работы. Мы подобрали для вас лучшие альтернативы: программы для ПК, онлайн-сервисы и мобильные приложения, большая часть которых не уступает популярному веб-редактору.
Программы для компьютера
Скачивание и установка такого софта занимает не более 10 минут. Далее можно работать в оптимальном режиме с быстрым доступом ко всем функциям. Если это вам подходит, рекомендуем наиболее удобные способы.
ФотоШОУ PRO
Программа четко ориентирована на создание слайд-шоу. Обширный функционал позволяет рекомендовать ее даже искушенным пользователям. Учитывает все базовые и дополнительные этапы сборки видеоклипов и располагает большим количеством опций — набором дизайнерских шаблонов и переходов между слайдами, возможностью добавления эффектов, текстового описания и музыкального сопровождения.
Основное преимущество ФотоШОУ PRO в универсальности. Поэтому успешно применять его могут все категории пользователей. Для новичков предусмотрен обучающий ролик и режим сборки видео из фотографий на основе шаблонов. Для тех, кто делает видеоклипы не впервые, есть возможность создать собственный проект любого дизайна и тематики.
ФотоШОУ PRO располагает профессиональными инструментами для качественной подачи материала. С его помощью можно стилизовать фото и оживлять их, добавлять природные эффекты, клипарт, объемные, градиентные переходы и многое другое.
В вашем распоряжении:
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музыкальная библиотека, в которой более 200 треков;
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каталог шаблонов, фонового оформления и коллажей;
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добавление надписей с различными эффектами — анимации, свечения и т.д.;
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возможность стабильной работы на Windows 11, 10, 8, 7 и XP.
На базе ФотоШОУ PRO вы легко создадите многослойные анимированные ролики для поздравления близких, презентации рабочего проекта или семейного просмотра.
Bolide SlideShow Creator
Простой редактор с базовым функционалом. Предназначен для монтирования видеоряда из фотографий и аудиофайлов без готовых шаблонов и музыкальной библиотеки. Вы можете загружать фото и музыку со своего компьютера, а затем добавлять переходные эффекты между слайдами и подписи.
Также в Bolide SlideShow Creator есть функция объединения кадров и базовые эффекты приближения и отдаления фото. Видеоредактор доступен для бесплатного скачивания. Но нужно учитывать, что последняя версия программы вышла до появления Windows 10, поэтому могут возникнуть проблемы с совместимостью. Интерфейс программы не настолько современный, как в других вариантах.
PowerPoint
Основное назначение PowerPoint — создание презентаций. Поэтому слайд-шоу можно сделать только в аналогичном формате. Будьте готовы к тому, что в результате у вас получится не захватывающий видеоролик из фото, а качественная презентация на основе фотографий с незамысловатыми переходами и звуковым сопровождением. Такой функционал вполне может подойти для рабочих или студенческих презентаций.
Ashampoo Slideshow Studio
Софт предназначен для монтирования видеоклипов из фотографий. Основные опции: загрузка фото, добавление музыки и запись голоса, текстовое оформление элементов, настройка эффектов смены слайдов и добавление субтитров.
Этот способ хорошо подойдет, когда нужны динамичные видеоролики для домашнего просмотра, школьных и офисных презентаций.
Онлайн-сервисы
Создавать собственные слайд-шоу в онлайн-сервисах удобно тем, что не требуется предварительное скачивание и установка. Предлагаем доступные варианты замены Canva, которые позволяют быстро превратить фото и аудиозаписи в захватывающие видео.
RenderForest
Онлайн-конструктор с коллекцией шаблонов. Предусматривает сборку видеоряда из фото или других изображений с помощью плавных и стильных переходов. Также на платформе доступно добавление музыкальных треков из собственной библиотеки или с вашего устройства.
С помощью веб-сервиса можно сделать яркие слайд-шоу и другие графические элементы для повседневных событий и продвижения бизнеса.
Clideo
Это очень простая в использовании платформа с небольшим функционалом. Все необходимые файлы загружаются с вашего устройства или облачного хранилища. Доступные опции — добавление аудиозаписи к фото и плавный переход между слайдами без дополнительных визуальных эффектов.
С помощью сервиса вы можете объединить разные фото в одном видеоклипе и показать родственниками, коллегам или друзьям.
FlexClip
Веб-приложение для работы с видео. Подходит для редактирования отдельных файлов и сборки видеоколлажей. Среди опций есть и возможность создания слайд-шоу. Доступны: загрузка медиа с ваших устройств и библиотеки приложения, текстовое оформление элементов, выбор шаблонов дизайна, музыки и переходов между слайдами.
На платформе вы можете монтировать видеоклипы различных форматов и для разных целей — размещения на сайтах, домашнего просмотра, продвижения брендов.
Приложения для мобильных устройств
Если вам удобнее использовать мобильные устройства для работы и досуга, рекомендуем несколько проверенных вариантов. Быстрая установка, интуитивно понятный интерфейс и возможность создавать красочные слайд-шоу без Canva — хорошая перспектива для всех, кто ищет замену онлайн-редактору после блокировки.
iMovie
Редактор видео для устройств на платформе iOS. Функционал приложения ориентирован на монтирование видеоклипов, но есть и возможность создания слайд-шоу. Доступна загрузка фото и улучшение качества на этом же этапе. Далее, как во всех аналогичных приложениях, можно сделать заголовки, обозначить переходы между слайдами и применить видеоэффекты.
Способ хорошо подойдет для домашнего и профессионального назначения. Но следует учитывать, что у новичков могут возникнуть небольшие трудности при освоении приложения.
InShot
Приложение позволяет редактировать отдельные фото, создавать из них коллажи и слайд-шоу. Среди основных опций — переходы между слайдами, добавление музыки, текста или запись голоса, а также набор эффектов для улучшения восприятия видеоряда. Работает на платформах Android и iOS. Удобен в использовании и располагает достаточным выбором опций. Можно создавать простые слайд-шоу разных форматов и назначения в пару кликов.
MoShow
Полезный инструмент для создания видеоряда из фотографий. Используется на мобильных устройствах, поэтому готовым видео удобно делиться в соцсетях и мессенджерах. В доступе набор эффектов, возможность загрузки аудио и небольшая библиотека бесплатной музыки.
Работает на платформах Android и iOS.
Как видите, способов создания слайд-шоу без Canva довольно много. Варианты, описанные в статье, помогут начать или успешно продолжить работу над созданием эффектных видеороликов. В зависимости от предпочтений, вы можете выбрать один или несколько способов. Надеемся, этот материал поможет вам сделать выбор легче и быстрее.