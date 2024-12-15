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10 млн россиян угрожает потеря данных из-за использования поддельных нейросетей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Сергей Пономаренко, директор по LLM-продуктам MTS AI, заявил, что более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные, используя поддельные версии иностранных нейросетей, таких, как ChatGPT, Dall-E и Midjourney.

Поскольку доступ к международным сервисам сложен, мошенники создают чат-боты и сайты, предлагая «упрощенный» доступ к этим системам, пишут РИА Новости.

Однако вместо качественных моделей пользователи получают низкокачественные версии, что увеличивает риск утечки личных данных.

Пономаренко подчеркивает важность цифровой грамотности при работе с искусственным интеллектом. Он рекомендует не предоставлять личные данные сомнительным сервисам и использовать только те инструменты, которые одобрены руководством организаций.

Также важно помнить, что генеративные модели могут использовать устаревшие данные, поэтому результаты нужно проверять через независимые источники.

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