10 июня Samsung представит новый сенсор ISOCELL

Корейский технологический гигант Samsung представит 10 июня новый датчик ISOCELL, возможно, среднего класса, говорится в твите подразделения ISOCELL. Датчик камеры помечен как ISOCELL для всех и считается ниже в иерархии более мощных датчиков, таких как ISOCELL HM3 или GN2, присутствующих в некоторых высококачественных смартфонах Samsung Galaxy, а также других брендов.

Хотя мало что известно о новом датчике среднего диапазона ISOCELL, он, вероятно, предложит некоторые улучшения по сравнению с текущим 48-мегапиксельным блоком, присутствующим в текущих смартфонах Samsung среднего и начального уровня. Это может быть слегка улучшенный датчик на 50 МП, который может заменить текущую версию на 48 МП. Ранее в этом году появились сообщения о том, что Samsung представит ISOCELL GN1 и GN3 во второй половине 2021 года. Один из этих двух или оба могут быть ожидаемыми датчиками.

Корейский технологический гигант больше не объявлял о возможностях нового сенсора камеры и устройств, которые он представит. Большая часть шума вокруг датчика в настоящее время остается информированным. Однако, как и следовало ожидать, более подробная информация о новом датчике ISOCELL будет доступна 10 июня.

Источник — Astera.ru.