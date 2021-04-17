Официально китайская компания о запуске новой линейки не сообщала, а информация появилась от инсайдеров.

По информации источника Xiaomi скоро выпустит новую серию бюджетных смартфонов Redmi 10, которые придут на смену Redmi 9. В последней линейке на индийском рынке представлено несколько моделей, в числе которых Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9i и Redmi 9 Prime.

Модели в техническом плане будут уступать уже представленному Redmi Note 10, поэтому их стоимость окажется ниже.

Пока известно, что в новинках будут установлены экраны Full HD+, операционная система Android 11 с фирменной оболочкой, а их стоимость составит от 134 доллара.