Xiaomi продемонстрировала прозрачный Redmi K30 Pro

Китайская компания решила опубликовать изображения, на которых показала смартфон Redmi K30 Pro в версии с прозрачной задней крышкой.

При этом такой аппарат был выпущен в единственном экземпляре и больше создавать таких моделей не планируется.

За счет прозрачной задней крышки просматриваются все внутренности смартфона, а именно аккумулятор, модули камеры, коннекторы и другое.

Других отличий от обычного Redmi K30 Pro прозрачный смартфон не имеет. Стоит отметить, что ранее компания выпускала смартфоны с прозрачной крышкой.

Все началось с аппарата Mi 8, но теперь от такой версии отказались и в Mi 10 ее не будет. По какой причине отказались от выпуска подобных модификаций в компании не сообщают.