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Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 NFC с дисплеем 120 герц

07.10.2020 11:37

Китайская компания на территории РФ провела презентацию нового смартфона, который имеет 120-герцовый экран и стоит всего 20 тыс. рублей. Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 NFC с дисплеем 120 герц
Xiaomi представила в РФ смартфон Poco X3 NFC в двух конфигурациях. За 20 тыс. рублей предлагается вариант с 64 ГБ встроенной памяти, а вариант со 128 ГБ обойдется уже в 21 990 рублей.

В российских магазинах новая модель смартфона появится с 15 октября. В этом аппарате установлен процессор Snapdragon 732G и 6 ГБ оперативной памяти.

Диагональ экрана составляет 6.67 дюйма, а его разрешение — 2400×1080 точек. Еще заявлена защита по стандарту IP53.

Что касается сканера отпечатков пальцев, то он расположился на боковой грани. На задней панели установлена четверная камера с датчиками на 64, 13, 2 и 2 Мп.

За автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 5 160 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 NFC с дисплеем 120 герц

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