Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов

Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов01.07.2020 15:38
Модельный ряд предлагаемых китайской компанией товаров пополнился новинкой – компактной колонкой Xiaomi XiaoAI Portable Speaker.
Эта колонка имеет очень привлекательную цену и может управлять с помощью голосового помощника, а значит она может быть частью умного дома.
Подключается модель, оцененная в 7 долларов, с помощью Bluetooth 5.0. Колонка имеет поддержку голосового помощника, способна находить информацию в Сети, рассказывать о погоде, запускать музыку и многое другое.
В колонке есть разъем USB-C для зарядки, две кнопки и миикрофон. Также Xiaomi XiaoAI Portable Speaker может быстро соединятся со смартфонами, но пока эта функция реализована только в смартфонах Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro.
В дальнейшем список смартфонов обещают расширить. Заявлено, что колонка может работать около шести часов, но емкость аккумулятора не называется.
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