Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов

Модельный ряд предлагаемых китайской компанией товаров пополнился новинкой – компактной колонкой Xiaomi XiaoAI Portable Speaker.

Эта колонка имеет очень привлекательную цену и может управлять с помощью голосового помощника, а значит она может быть частью умного дома.

Подключается модель, оцененная в 7 долларов, с помощью Bluetooth 5.0. Колонка имеет поддержку голосового помощника, способна находить информацию в Сети, рассказывать о погоде, запускать музыку и многое другое.

В колонке есть разъем USB-C для зарядки, две кнопки и миикрофон. Также Xiaomi XiaoAI Portable Speaker может быстро соединятся со смартфонами, но пока эта функция реализована только в смартфонах Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro.

В дальнейшем список смартфонов обещают расширить. Заявлено, что колонка может работать около шести часов, но емкость аккумулятора не называется.