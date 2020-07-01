Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.44 EUR/RUB: 78.99 BTC/USD: 8756.9

1 августа : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов

01.07.2020 15:38

Модельный ряд предлагаемых китайской компанией товаров пополнился новинкой – компактной колонкой Xiaomi XiaoAI Portable Speaker. Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов
Эта колонка имеет очень привлекательную цену и может управлять с помощью голосового помощника, а значит она может быть частью умного дома.

Подключается модель, оцененная в 7 долларов, с помощью Bluetooth 5.0. Колонка имеет поддержку голосового помощника, способна находить информацию в Сети, рассказывать о погоде, запускать музыку и многое другое.

В колонке есть разъем USB-C для зарядки, две кнопки и миикрофон. Также Xiaomi XiaoAI Portable Speaker может быстро соединятся со смартфонами, но пока эта функция реализована только в смартфонах Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro.

В дальнейшем список смартфонов обещают расширить. Заявлено, что колонка может работать около шести часов, но емкость аккумулятора не называется.

Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги