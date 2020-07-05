Xiaomi представила беспроводные наушники за 22 доллара

Новые беспроводные наушники показали на площадке Xiaomi Youpin.

Новинка получила название Baseus Encok W04 Pro TWS и внешность, схожую с Apple AirPods. Аксессуар представляет собой наушники погружного типа с длинными «ножками».

В наушниках заявлено высокое качестве звука, а диапазон воспроизводимых частот варьируется от 20 Гц до 20 кГц.

Подключение к смартфону будет осуществляться с помощью Bluetooth 5.0. Радиус действия составляет около 10 метров, а автономность составит 4 часа активного использования.

При необходимости зарядить наушники можно с помощью футляра, который позволит ими пользоваться еще 16 часов.

Для заказа предлагают две версии наушников, где в одной будет обычный футляр, а во второй будет еще и поддержка беспроводной зарядки Qi. Первые предлагают за 22 доллара, а вторые обойдутся в 26 долларов.