Xiaomi представила 40 Вт беспроводную зарядку с технологии Fast Wireless Charging

Xiaomi сейчас активно работает над зарядками для смартфонов, причем компания занимается не только обычными сетевыми зарядками, но также и мощными беспроводными.

Очередной разработкой стала беспроводная станция с технологии Fast Wireless Charging, которая способна выдать до 40 Вт.

Представленный аксессуар позволяет за 18 минут зарядит смартфон до 50%, а за 40 минут батарея на 4000 мАч будет заряжена полностью.

Было заявлено, что показанная зарядка практически на нагревается, но за счет чего она остается «холодной» не объяснили.

Когда такие мощные беспроводные зарядки появятся в продаже не известно.

