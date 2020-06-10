Руководство китайской компании Xiaomi уверено, что смартфоны с большим объёмом ОЗУ будут востребованными.

Одним из смартфонов с 16 ГБ оперативной памяти стал Nubia Red Magic 5G.

Но скоро на рынке появится еще один подобный аппарат. Xiaomi пообещала новый смартфон с 16 ГБ оперативной памяти, разработка которого уже началась.

Более того, китайский производитель намерен его выпустить уже в этом году. К сожалению официальных подробностей о развитии проекта пока нет.

Устройству помимо 16 ГБ оперативной памяти приписывают безрамочный дизайн, новейший датчик в основной камере и возможно в нем появится подэкранная фронтальная камера.

Иными словами новинка будет относиться к флагманам. Также известно, что сначала такой смартфон предложат на китайском рынке, а по результатам его продаж в этой стране будет принято решение о выходе на другие рынки.