Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном с Snapdragon 865

Похоже китайской компании удастся опередить Samsung и получит звание первой в мире марки, которая выпустила свой смартфон с новым процессором.

Xiaomi между прочим стала и первой в мире, выпустившей устройство со 108 Мп камерой и предложившей 30 Вт зарядку.

Теперь бренд окажется и первым, который предложит смартфон с новейшим процессором Snapdragon 865. Этим аппаратом станет Xiaomi Mi 10.

Его презентация состоится 7 февраля, а 14 февраля он поступит в продажу. При этом Samsung Galaxy S20 будет представлен 11 февраля и выйдет на рынок только 13 марта.