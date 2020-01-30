Инсайдеры раскрывают некоторые подробности о грядущем Samsung Galaxy Note20, а также появляются различные патентные изображения.

Например, недавно в Индии запатентовали дизайн чехла для этого смартфона. Отталкиваясь от этого изображения и информации, обнародованной в Сети, дизайнеры создали рендеры с предполагаемым дизайном модели.

Так, в сети показали, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note20. Судя по рендерам модель нового поколения получит рамки еще тоньше, чем у предшественника, а селфи-камера все также располагается в привычном месте.

Задняя панель устройства будет покрыта стеклом, а также модель будет иметь стилус. Ожидаемо, что в Samsung Galaxy Note20 установят топовый процессор Snapdragon 865, а также у него будет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Кроме этого, ему приписывают максимальный показатель ОЗУ – 16 ГБ. В такой конфигурации будет 512 ГБ встроенной памяти.

В основной камере будет 108-Мп датчик, а помогать ему будут модули на 48 и 12 Мп. Фронтальная камера получит датчик на 12 Мп. Стоимость Samsung Galaxy Note20 составит минимум 1 000 долларов.