В России стартовали продажи 8K-телевизора Sony Bravia KD-75ZH

Sony на российском рынке начала продажи своего флагманского телевизора KD-75ZH8. Это пока единственная модель серии ZH8, а позже должны появится и другие версии.

Sony KD-75ZH8 является самой младшей моделью серии, в которой установлен 8К экран с диагональю 75 дюймов и подсветкой Full Array LED. Это прямая светодиодная подсветка с локальным затемнением.

За качество изображения на панели отвечает специальный процессор и функция 8K X-Reality PRO.

Эти технологии способны из 4К или 2К контента преобразовать в приближенные 8К. Новинка может воспроизводить 4К контент с частотой 120 к/с и 8К с частотой 60 к/с.

В телевизоре установили мощную акустическую систему с автоматической подстройкой под комнату.

В раме телевизора встроили высокочастотные динамики, а также телевизоры получили среднечастотные динамики и полноценные сабвуферы.

Работает новинка под управлением Android TV, есть поддержка голосового управления, технология Chromecast, Apple Airplay 2 и Apple HomeKit.

Sony KD-75ZH8 в России стоит 699 990 рублей, а еще в модельном ряду есть 85-дюймовая версия, но на нее японский производитель цену пока не объявил.