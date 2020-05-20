В РФ появились смартфоны Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6i

Компания Realme на российском рынке начала предлагать три новые модели смартфонов, причем в период с 19 мая по 2 июня, новые аппараты можно купить по спецпредложению, в рамках которого доступны скидки.

В указанный период россиянам предлагают купить смартфоны Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6i со скидками. Так, Realme 6 в версии 4/128 ГБ оценен 17 990 рублей, тогда как обычная цена будет 19 990 рублей.

Конфигурация этой модели 8/128 ГБ обойдется в 19 990 рублей вместо обычной цены 21 990 рублей. Realme 6 Pro будет представлен только в версии 8/128 Гб по цене 21 990 рублей (24 990 руб. будет обычная цена). Также одну конфигурацию получил и Realme 6i – 4/128 ГБ, оцененную в 14 990 рублей (16 990 руб.).

Что касается характеристики новинок, то Realme 6 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, селфи-камерой на 16 Мп и основной камерой на 64 Мп.

Процессор в модели установлен MediaTek Helio G90T, батарея имеет емкость 4 300 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки, а еще в смартфоне есть модуль NFC.

Самая дорогая модель в линейке имеет уже процессор Snapdragon 720G, 6,6-дюймовый экран, двойную фронтальную камеру и немного улучшенную основную камеру, тогда как остальные характеристики повторяют Realme 6.

Смартфон Realme 6i в компании называют бюджетным с игровыми возможностями.

Он имеет процессор MediaTek Helio G80, АКБ на 5 000 мАч, основную камеру с четырьмя модулями, где главный имеет разрешение 48 Мп, и камеру для селфи на 16 Мп.