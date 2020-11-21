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Обзоры рынков

В РФ начались продажи флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro

21.11.2020 17:01

На российском рынке начали продавать флагманский смартфон китайской компании Huawei, который на некоторых рынках является дефицитным. В РФ начались продажи флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro
Не исключено, что и в России модель может оказаться дефицитной. Камерофон стал доступен для покупки с 20 ноября и предлагается в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Стоимость такого смартфона составляет 89 990 рублей. Пока устройство можно приобрести только в одном цвете, тогда как позднее смартфон предложат в черном исполнении.

Пока же россиянам предлагают Huawei Mate 40 Pro в расцветке «мистический серебристый».

Напомним, что этот смартфон является лидером в рейтинге DxOMark, получив звание лучшего камерофона в мире.

Модель имеет 6,76-дюймовый дисплей, а также батарею на 4 400 мАч с поддержкой проводной 66-ватной или беспроводной 50-ватной зарядки.

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