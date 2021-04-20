В продаже в РФ появился раскладной смартфон Motorola Razr 5G за 120 тыс. рублей

Прием заказов на новый смартфон начался еще в конце прошлого года, а теперь новинка стала доступна в открытой продаже.

Новинка на российском рынке предлагается по цене от 119 900 рублей. Напомним, что в аппарате имеется 6,2-дюймовый дисплей. В сложенном состоянии внешний экран имеет диагональ 2,7 дюйма.

В аппарате установлен процессор Snapdragon 765G, есть поддержка работы в сетях пятого поколения. Оперативной памяти доступно 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ.

За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 2 800 мАч. Что касается камер, что фронтальная получила модуль на 20 Мп, а основой датчик имеет разрешение 48 Мп.