В «Одноклассниках» запустили приложение «Госуслуги»

В социальной сети «Одноклассники» запустили приложение «Госуслуги», через которое пользователи могут воспользоваться самыми популярными государственными услугами.

Теперь не покидая социальную сеть зарегистрированный пользователь может подать заявку на материнский капитал, зарегистрировать машину и оформить загранпаспорт.

Пока через встроенное приложение можно воспользоваться шестью услугами, а в дальнейшем список будет расширен.

Для доступа к «Госуслугам» через «Одноклассники» нужно провести авторизацию через аккаунт «Госуслуг».

В дальнейшем обещают реализовать уведомление о ходе получения госуслуг непосредственно в личных сообщениях «Одноклассников».