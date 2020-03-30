В «Одноклассниках» запустили приложение «Госуслуги»30.03.2020 21:01
В социальной сети «Одноклассники» запустили приложение «Госуслуги», через которое пользователи могут воспользоваться самыми популярными государственными услугами.
Теперь не покидая социальную сеть зарегистрированный пользователь может подать заявку на материнский капитал, зарегистрировать машину и оформить загранпаспорт.
Пока через встроенное приложение можно воспользоваться шестью услугами, а в дальнейшем список будет расширен.
Для доступа к «Госуслугам» через «Одноклассники» нужно провести авторизацию через аккаунт «Госуслуг».
В дальнейшем обещают реализовать уведомление о ходе получения госуслуг непосредственно в личных сообщениях «Одноклассников».
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