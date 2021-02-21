В линейке Xiaomi Mi 11 скоро появятся новые модели, среди которых Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, а также доступный Mi 11 Lite.

Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite с поддержкой 5G появился в базе регулятора, благодаря которому стали известны некоторые характеристики.

Модель засветилась в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC) под номером M2101K9G.

К слову ранее Xiaomi Mi 11 Lite в этой же базе появился и под номером M2101K9AG, но в этом версии будет поддержка сетей четвертого поколения.

Что касается Xiaomi Mi 11 Lite с 5G, то как указано в документах, в нем будет установлена батарея емкостью 4 150 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Процессор в смартфоне, как ожидается, будет Snapdragon SD7350. Его официально еще не представили, а его индекс будет 775.

Оперативной памяти в зависимости от версии будет 6 или 8 ГБ, а встроенной 128 или 256 ГБ. Еще указано, что модель получит 5G NR, NFC, 4G LTE с CA (Carrier Aggregation), Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo и BeiDou.

Что касается камер, то на задней панели расположится тройная камера с модулями на 64, 8 и 5 МП. Частота обновления экрана в новинке составит 120 Гц. Другие подробности пока не раскрываются.