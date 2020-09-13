Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro рассекречен в Сети до анонса

Новый Xiaomi Mi 10T Pro появился на сайте Amazon Spain, благодаря чему оказались раскрыты его характеристики, дизайн и даже стоимость.

Новая линейка смартфонов Mi 10T будет представлена в ближайшее время, и уже известно, что в нее войдут модели Mi 10T Lite, Mi 10T и Mi 10T Pro. Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro и оказался рассекречен в Сети до анонса.

В нем, как выяснилось, будет установлен OLED-экран с частотой обновления 144 Гц. К тому же он будет плоским и получит тонкие рамки.

К сожалению диагональ дисплея до сих пор не известна, но в его правом верхнем углу будет находиться фронтальная камера, размещенная в отверстии. На боковой грани расположится качелька регулировки громкости, а также сканер отпечатков пальцев.

На задней панели будет находиться тройная основная камера с разрешением 108 Мп. Работать новинка будет на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а за автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

На странице Amazon Spain указали, что цена Xiaomi Mi 10T Pro составит 666 евро, тогда как предположительная стоимость смартфона на китайском рынке будет 475 долларов.