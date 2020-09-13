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Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro рассекречен в Сети до анонса

13.09.2020 15:52

Новый Xiaomi Mi 10T Pro появился на сайте Amazon Spain, благодаря чему оказались раскрыты его характеристики, дизайн и даже стоимость.
Новая линейка смартфонов Mi 10T будет представлена в ближайшее время, и уже известно, что в нее войдут модели Mi 10T Lite, Mi 10T и Mi 10T Pro. Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro и оказался рассекречен в Сети до анонса.

В нем, как выяснилось, будет установлен OLED-экран с частотой обновления 144 Гц. К тому же он будет плоским и получит тонкие рамки.

К сожалению диагональ дисплея до сих пор не известна, но в его правом верхнем углу будет находиться фронтальная камера, размещенная в отверстии. На боковой грани расположится качелька регулировки громкости, а также сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro рассекречен в Сети до анонса

На задней панели будет находиться тройная основная камера с разрешением 108 Мп. Работать новинка будет на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а за автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

На странице Amazon Spain указали, что цена Xiaomi Mi 10T Pro составит 666 евро, тогда как предположительная стоимость смартфона на китайском рынке будет 475 долларов.

Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro рассекречен в Сети до анонса Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro рассекречен в Сети до анонса Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro рассекречен в Сети до анонса Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro рассекречен в Сети до анонса

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