Новый смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения уже скоро будет представлен официально и появится в продаже.

Смартфон Samsung Galaxy A51 5G появился в базе Wi-Fi Alliance, где аппарат проходит под модельным номером SM-A516N.

Уже известно, что эта модель будет иметь процессор Exynos 980 с модемом 5G, а еще в ней будет Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ас.

Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 10.

Еще известно о наличии отверстия по центру для фронтальной камеры, а также об основной камере, которая получит четыре модуля. Разрешение их пока не раскрыто.

Оперативной памяти в новинке установят 6 ГБ, а встроенной окажется 64 ГБ. Сканер отпечатков пальцев будет располагаться под экраном.