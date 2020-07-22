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Смартфон Poco C3 появился в базе регулятора

22.07.2020 19:48

В модельной линейке бренда Poco скоро появится еще один смартфон, который уже заметили в базе данных организации Bluetooth Special Interest Group (SIG). Новинка, как сообщили источники, будет представлена в следующем месяце.
Смартфон, который появится на рынке как Poco C3, носит модельный номер M2006C3MI, а по сути это будет перелицованный вариант Redmi 9C.

То есть, Poco C3 получит процессор MediaTek Helio G35, аккумулятор на 5 000 мАч, а также будет представлен в версии 2/32 Гб.

Экран в модели будет 6,53-дюймовый, выполненный по технологии IPS с разрешением HD+.

На задней панели расположится тройная основная камера с моделями на 13,5 и 2 Мп, а также там будет находится сканер отпечатков пальцев.

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